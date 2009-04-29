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Расписание матчей
Металлург-Кузбасс - Сахалин
Новокузнецк - Сахалин: обзор матча 29 апреля 2009
Новокузнецк
29.04.2009, среда, 14:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сахалин
19'
В. Землянский
40'
Е. Ярославцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Сахалин
Замена
️️️️
Н. Шабалин
Вторая желтая
А. Гимранов
Замена
️️️️
А. Зарубин
Желтая карточка
С. Ухарев
Замена
️️️️
В. Егунов
Замена
️️️️
Д. Байда
Замена
️️️️
М. Живновицкий
Замена
️️️️
С. Агеев
Замена
️️️️
Е. Ярославцев
ГОЛ! 2:0!
Е. Ярославцев
ГОЛ! 1:0!
В. Землянский
19'
Желтая карточка
А. Гимранов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Новокузнецк
16
Кирилл Кондратьев
ВР
5
Сергей Ухарев
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
7
Андрей Клименко
ЦП
19
Станислав Агеев
ЦП
10
Алексей Зарубин
ЦП
14
Николай Шабалин
ЦП
0
Вадим Белохонов
ЦП
11
Евгений Ярославцев
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Сахалин
0
Павел Дьяконов
ВР
3
Дмитрий Мячин
ЦЗ
33
Вячеслав Родин
ЦЗ
3
Александр Середа
ЦЗ
0
Сергей Тюменцев
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
2
Александр Гимранов
ЦП
14
Дмитрий Тютюнников
ЦП
3
Сергей Петухов
ЦП
7
Александр Штынь
ЦП
0
Дмитрий Байда
ЦФ
2-1-5-2
16
Кондратьев
5
Ухарев
24
Грушин
88
Землянский
19
Агеев
10
Зарубин
14
Шабалин
0
Белохонов
7
Клименко
23
Егунов
11
Ярославцев
3-5-1-1
0
Дьяконов
3
Мячин
33
Родин
3
Середа
15
Живновицкий
14
Тютюнников
3
Петухов
7
Штынь
2
Гимранов
0
Тюменцев
0
Байда
Остались в запасе
Новокузнецк
Сахалин
Статистика матча Новокузнецк - Сахалин
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Новокузнецк
Сахалин
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