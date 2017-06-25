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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 25 июня 2017
Миннесота Юнайтед
25.06.2017, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
50'
Ф. Кальво
63'
Ж. Тьессон
17'
К. Техера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
90'
Замена
М. Росалес
️️️️
К. Техера
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Й. Венегас
85'
65'
Желтая карточка
К. Техера
ГОЛ! 2:1!
Ж. Тьессон
63'
Желтая карточка
Ж. Тьессон
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кальво
50'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Техера
Желтая карточка
Б. Шаттлвос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
8
Йохан Венегас
АП
6
Сэм Кронин
ПП
Главный тренер
Адриан Хит
Ванкувер Уайткепс
1
Давид Устед
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
6
Тони Тчани
ЦП
15
Матиас Лаба
ЦП
13
Кристиан Техера
ПП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Миннесота Юнайтед
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
Ванкувер Уайткепс
31
Расселл Тейберт
ЦП
40
Мауро Росалес
ЦП
2-2-1
22
Шаттлвос
14
Тьессон
5
Кальво
18
Молино
6
Кронин
8
Венегас
2-4-1
1
Устед
26
Паркер
2
Харви
13
Техера
6
Тчани
15
Лаба
20
Ши
12
Монтеро
8
Венегас
9
Кадрии
9
Кадрии
8
Венегас
13
Техера
40
Росалес
40
Росалес
13
Техера
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
4
Джермейн Тейлор
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
Остались в запасе
31
Расселл Тейберт
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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