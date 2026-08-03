Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о работе в «Ростове».

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Гусева.

– Слышали ли что‑то о том, что вы являетесь главным кандидатом на пост главного тренера «Ростова» в случае увольнения Альбы?

– Нет, первый раз об этом слышу.

– Как у вас в целом обстоят дела с трудоустройством? Есть ли какие‑то варианты?

– Зачем сейчас об этом говорить? Я пока проанализировал всю свою работу, все тренировки, матчи. Но, конечно, я готов рассмотреть предложения и по работе.