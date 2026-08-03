Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о работе в «Ростове».
Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Гусева.
– Слышали ли что‑то о том, что вы являетесь главным кандидатом на пост главного тренера «Ростова» в случае увольнения Альбы?
– Нет, первый раз об этом слышу.
– Как у вас в целом обстоят дела с трудоустройством? Есть ли какие‑то варианты?
– Зачем сейчас об этом говорить? Я пока проанализировал всю свою работу, все тренировки, матчи. Но, конечно, я готов рассмотреть предложения и по работе.
- Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Урала», выбравшего в итоге Сергея Юрана.
- У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).
Источник: «Матч ТВ»