«Зенит» в гостевом матче разгромил «Оренбург» в рамках 2‑го тура РПЛ, итоговый счeт 3:0.

Глушенков под углом вылетел к воротам и зряче пробил в дальний угол после разрезающего паса Педро.

Глушенков оформил дубль, мощно пробив в ближний угол с 23 метров после того, как подобрал отскок.

Глушенков оформил хет-трик, в касание пробив низом после того, как Джон Джон покатил мяч с левого фланга в район 11-метровой отметки.

Полный обзор матча можно посмотреть здесь.

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