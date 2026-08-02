Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» и «Зенит». Игра состоится 2 августа, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.

Главный тренер: Ильдар Ахметзянов

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

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