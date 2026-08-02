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Семин описал Черчесова одним словом

2 августа, 13:00
2

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«Черчесов – очень самолюбивый тренер, хорошо знающий свое дело. Всем московским командам против него будет тяжело. «Ахмат» прекрасно подготовлен. Это показал матч против «Локомотива».

Мотивация у Станислава Саламовича против «Спартака» будет на высочайшем уровне. В начале чемпионата бывает много неожиданностей», – сказал Семин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Черчесов Станислав Семин Юрий
Комментарии (2)
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Plyash
1785668442
Да уж , раздражителя похлеще , чем Спартак , полевому командиру с кавказских гор придумать просто не возможно . Красно-белым сегодня следует обратить особое внимание на свои морально-волевые качества . На своём поле Ахмат под постоянным воем своих трибун весьма опасен . Да ещё Черчес , видимо , всю игру с зонтиком в клешнях по бровке скакать будет . Как бы не покалечил кого-нибудь . Удачи , Спартачи , бутылка с родным напитком и пивом уже охлаждаются .
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АК 68
1785673823
"Сердитый, как Мэри Поппинс"-сказал про Стасика комментатор матча. Да хоть какой он , уровень игроков Спартака выше чем у Ахмата и к/б должны обыгрывать их.
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