Семин описал Черчесова одним словом

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».

«Черчесов – очень самолюбивый тренер, хорошо знающий свое дело. Всем московским командам против него будет тяжело. «Ахмат» прекрасно подготовлен. Это показал матч против «Локомотива».

Мотивация у Станислава Саламовича против «Спартака» будет на высочайшем уровне. В начале чемпионата бывает много неожиданностей», – сказал Семин.