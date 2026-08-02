Семин описал Черчесова одним словом

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком».
«Черчесов – очень самолюбивый тренер, хорошо знающий свое дело. Всем московским командам против него будет тяжело. «Ахмат» прекрасно подготовлен. Это показал матч против «Локомотива».
Мотивация у Станислава Саламовича против «Спартака» будет на высочайшем уровне. В начале чемпионата бывает много неожиданностей», – сказал Семин.
- Матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет сегодня в Грозном, начало – в 20:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: «Спорт-Экспресс»