Семин оценил шансы сборной России победить Испанию в 2025 году

Юрий Семин радикально высказался о шансах сборной России победить Испанию в гипотетическом матче.
- Россияне 12 ноября примут Перу, а 15 ноября – Чили.
- Матчи пройдут в Петербурге и Сочи соответственно.
– Ждете положительного исхода в матче сборной против Перу?
– Я не знаю состав Перу, мне сложно комментировать.
– Вам не кажется, что дома нужно настраиваться обыграть всех, кто бы ни приехал?
– А если приедет сборная Испании?
– Будет очень тяжело.
– Очень тяжело? Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев.
Источник: «Матч ТВ»