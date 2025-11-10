Семин оценил шансы сборной России победить Испанию в 2025 году

Юрий Семин радикально высказался о шансах сборной России победить Испанию в гипотетическом матче.

Россияне 12 ноября примут Перу, а 15 ноября – Чили.

Матчи пройдут в Петербурге и Сочи соответственно.

– Ждете положительного исхода в матче сборной против Перу?

– Я не знаю состав Перу, мне сложно комментировать.

– Вам не кажется, что дома нужно настраиваться обыграть всех, кто бы ни приехал?

– А если приедет сборная Испании?

– Будет очень тяжело.

– Очень тяжело? Невозможно. Сейчас у нас не было бы ни одного шанса обыграть испанцев.