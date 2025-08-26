Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 26 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

Главный тренер: Алексей Шпилевский

