Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Пари НН». Игра состоится 26 августа, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Помазун, Гузиев, Денисов, Рябчук, Самошников, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Гарсия, Заболотный.
Главный тренер: Деян Станкович
«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Крашевский, Фаринья, Пигас, Майга, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.
Главный тренер: Алексей Шпилевский
Источник: «Бомбардир»