Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля

Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля

Сегодня, 13:45
2

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубкового матча против «Пари НН» (4:0).

«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чeм я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошeлку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов.

Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Гильермо Абаскаль», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» лидирует в кубковой группе.
  • В РПЛ команда идет 9-й.
  • Следующий соперник – «Сочи».

Еще по теме:
В «Динамо» определили самого принципиального соперника 1
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов 7
Реакция Зобнина на уменьшение игровой практики в «Спартаке» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1756294023
Опять секта включила старые чемпионские мантры до первого позорного просёра. Гыгыгы
Ответить
oyabun
1756295129
Итог - всё держится исключительно на Мостовом! ))
Ответить
Главные новости
Только один игрок из РПЛ попал в топ-20 молодых футболистов мира
17:13
В «Динамо» определили самого принципиального соперника
16:52
1
Бубнов жестко высказался о Талалаеве: «Что мне делать с этим неадекватом?»
16:36
5
Девушка Нгамале предъявила серьезные претензии к Карпину
16:25
4
Талалаеву спрогнозировали работу в топ-клубе РПЛ
15:56
2
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов
15:41
7
ВидеоВ Казахстане прервали свадебное торжество, чтобы посмотреть серию пенальти «Кайрата»
15:07
3
Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
14:35
4
На «Локомотив» наложено значительное трансферное ограничение
13:58
8
Стало известно, какой тренер повезет Узбекистан на ЧМ-2026
13:23
8
Все новости
Все новости
Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля
13:45
2
Тренер «Пари НН»: «Спартак» – не наш уровень»
10:12
1
Тренер «Спартака» оценил дебют Самошникова
09:15
ВидеоСтрогий Черчесов в раздевалке «Ахмата» после победы над «Рубином»
01:05
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
Вчера, 23:37
Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»
Вчера, 23:30
Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»
Вчера, 23:00
1
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
2
Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)
Вчера, 22:41
57
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» победить «Рубин» (2:0)
Вчера, 22:38
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:38
ВидеоСамошников забил за «Спартак» в дебютном матче
Вчера, 21:40
3
Видео«Спартак» забил «Пари НН» после аута Самошникова
Вчера, 21:22
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»
Вчера, 20:58
5
ФотоФанаты «Спартака» обратились к игрокам с баннером-осуждением
Вчера, 20:49
7
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
Вчера, 20:29
19
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 26 августа
Вчера, 19:47
2
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
Вчера, 19:14
15
ВидеоГлушенков забил «Оренбургу» на 2-й минуте эффектной закидушкой
Вчера, 18:48
Мостовой возмущен, во что превратили Кубок России: «Вы что творите?»
Вчера, 18:09
7
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 26 августа
Вчера, 17:44
2
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом»
Вчера, 16:21
6
Букмекеры заподозрили неладное перед матчем «Ахмат» – «Рубин»
Вчера, 15:05
2
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
Вчера, 14:33
70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России
Вчера, 13:01
2
70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России
Вчера, 11:27
23
Где смотреть матч «Балтика» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
Вчера, 09:02
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 