Мостовой прокомментировал 4:0 «Спартака» против «Пари НН», упомянув Абаскаля

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился впечатлениями от кубкового матча против «Пари НН» (4:0).

«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чeм я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошeлку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов.

Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Гильермо Абаскаль», – сказал Мостовой.