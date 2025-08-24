Тренер «Акрона» назвал лучшую команду России

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев после гостевого матча 6-го тура РПЛ (1:3) выразил мнение, что ЦСКА сейчас – это лучшая команда России.

«В первом тайме играли достаточно стройно, многие вещи у нас получались, приблизились к воротам несколько раз, могли забить. Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее, нам было сложно противостоять в этих ситуациях.

Уровень игроков ЦСКА в каких‑то отдельных эпизодах где‑то преобладал над нами. Просто нужно было сыграть в свой лучший футбол каждому игроку «Акрона», чтобы победить ЦСКА.

На что может претендовать ЦСКА? Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место», – сказал Тедеев.