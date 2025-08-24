Тренер «Акрона» назвал лучшую команду России

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев после гостевого матча 6-го тура РПЛ (1:3) выразил мнение, что ЦСКА сейчас – это лучшая команда России.
«В первом тайме играли достаточно стройно, многие вещи у нас получались, приблизились к воротам несколько раз, могли забить. Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее, нам было сложно противостоять в этих ситуациях.
Уровень игроков ЦСКА в каких‑то отдельных эпизодах где‑то преобладал над нами. Просто нужно было сыграть в свой лучший футбол каждому игроку «Акрона», чтобы победить ЦСКА.
На что может претендовать ЦСКА? Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место», – сказал Тедеев.
- Голы у ЦСКА в этом матче забили Матеус Алвес на 6-й минуте, Кирилл Глебов на 19-й и Иван Обляков на 60-й с пенальти. У «Акрона» отличился Артем Дзюба на 34-й.
- ЦСКА с 14 очками занимает 3-е место в РПЛ. «Акрон» с 6 баллами идет 12-м.
Источник: «Матч ТВ»