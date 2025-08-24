РПЛ. ЦСКА победил «Акрон»

ЦСКА выиграл у «Акрона» со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура РПЛ.
Хозяева открыли счет на 6-й минуте, когда отличился Матеус Алвес. На 19-й минуте красно-синие упрочили преимущество – гол забил Кирилл Глебов.
До перерыва форвард «Акрона» Артем Дзюба отыграл один мяч. Он отличился на 34-й минуте. Для Дзюбы этот гол стал 243-м в карьере.
Во втором тайме ЦСКА забил свой третий мяч в игре. Иван Обляков отличился на 59-й минуте с пенальти.
ЦСКА с 14 очками занимает 3-е место в РПЛ. «Акрон» с 6 баллами идет 12-м.
Россия. Премьер-лига. 6 тур
ЦСКА - Акрон - 3:1 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Алвес, 6; 2:0 - К. Глебов, 19; 2:1 - А. Дзюба, 34; 3:1 - И. Обляков, 60 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»