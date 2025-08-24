РПЛ. ЦСКА победил «Акрон»

ЦСКА выиграл у «Акрона» со счетом 3:1 в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

Хозяева открыли счет на 6-й минуте, когда отличился Матеус Алвес. На 19-й минуте красно-синие упрочили преимущество – гол забил Кирилл Глебов.

До перерыва форвард «Акрона» Артем Дзюба отыграл один мяч. Он отличился на 34-й минуте. Для Дзюбы этот гол стал 243-м в карьере.

Во втором тайме ЦСКА забил свой третий мяч в игре. Иван Обляков отличился на 59-й минуте с пенальти.

ЦСКА с 14 очками занимает 3-е место в РПЛ. «Акрон» с 6 баллами идет 12-м.