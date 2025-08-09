Адиев оценил результат матча «Крылья Советов» – «Балтика»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев дал комментарии по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Балтики».

Игра в Самаре завершилась со счетом 1:1.

Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.

Обе команды остались в топ-4 турнирной таблицы РПЛ, несмотря на потерю очков.

– Были моменты, подходы к воротам, надо было реализовывать свои шансы. Хотя надо отдать должное сопернику: качельная игра получилась.

– В случае победы «Крылья Советов» могли выйти на промежуточное первое место в таблице. Но восемь очков после четырех туров – это радостный результат?

– Я не обращаю на это внимания. Впереди еще много туров. Очки даются очень тяжело. Надо продолжать работать.

– Ахметов получил желтую карточку, когда находился за пределами поля. Будет ли с ним отдельный разговор?

– Разговора не будет. Это эмоции. Все переживают. Все хотят добиваться результата. Хуже было бы, если бы люди равнодушными были.