РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) – обе команды остались в топ-4

«Крылья Советов» и «Балтика» поделили очки в 4-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 1:1. Отличились легионеры Амар Рахманович и Брайан Хиль.
Самарцы заканчивали встречу вдесятером вследствие удаления Сергея Бабкина.
Обе команды остались в топ-4 турнирной таблицы РПЛ, несмотря на потерю очков.
Россия. Премьер-лига. 4 тур
Крылья Советов - Балтика - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Рахманович, 17; 1:1 - Б. Хиль, 62.
Удаления: С. Бабкин, 90+1 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»