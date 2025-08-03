Рабинер назвал единственное светлое пятно «Спартака» в матче с «Акроном»

Журналист Игорь Рабинер высказался об игре «Спартака» по итогам гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Они ухитрились не удержать победу, даже открыв счет в добавленное время. Просто без комментариев. А если бы первый пенальти пошел бить Дзюба, а не почему-то Лончар, то вообще проиграли бы.

Одно светлое пятно – Дмитриев.

А ведь сейчас еще найдется куча отбитых, кто всe опять на судейство спишет. Без него, видимо, 3:0 должны были выигрывать. Никаких сил не хватает на всe это смотреть», – написал Рабинер.