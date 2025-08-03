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  • Рабинер назвал единственное светлое пятно «Спартака» в матче с «Акроном»

Рабинер назвал единственное светлое пятно «Спартака» в матче с «Акроном»

Вчера, 17:29
3

Журналист Игорь Рабинер высказался об игре «Спартака» по итогам гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Они ухитрились не удержать победу, даже открыв счет в добавленное время. Просто без комментариев. А если бы первый пенальти пошел бить Дзюба, а не почему-то Лончар, то вообще проиграли бы.

Одно светлое пятно – Дмитриев.

А ведь сейчас еще найдется куча отбитых, кто всe опять на судейство спишет. Без него, видимо, 3:0 должны были выигрывать. Никаких сил не хватает на всe это смотреть», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дмитриев Игорь
Комментарии (3)
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Desma
1754231794
"найдется куча отбитых" Ох как лихо, точно сказал!? Я бы добавил безбашенных.......
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DVOK68
1754232663
Яклич прав.
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iscariot
1754234650
Рабинер как обычно прав. Самое грустное, что главный отбитый у руля команды.
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