Рабинер назвал единственное светлое пятно «Спартака» в матче с «Акроном»

Журналист Игорь Рабинер высказался об игре «Спартака» по итогам гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).
«Они ухитрились не удержать победу, даже открыв счет в добавленное время. Просто без комментариев. А если бы первый пенальти пошел бить Дзюба, а не почему-то Лончар, то вообще проиграли бы.
Одно светлое пятно – Дмитриев.
А ведь сейчас еще найдется куча отбитых, кто всe опять на судейство спишет. Без него, видимо, 3:0 должны были выигрывать. Никаких сил не хватает на всe это смотреть», – написал Рабинер.
- Гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 90+2-й минуте, у «Акрона» счет сравнял Артем Дзюба с пенальти на 90+4-й.
- «Акрон» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 5 очками. «Спартак» идет 10-м с 4 баллами.
Источник: телеграм-канал «РабиНерв»