Станковичу подарили аптечку

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1) получил аптечку в подарок от журналиста. Тренер красно‑белых не стал забирать подарок с собой. Он оставил аптечку на столе.

Станкович после поражения от «Балтики» во 2-м туре РПЛ (0:3) говорил, что переживает за состояние своего здоровья.