Станковичу подарили аптечку

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1) получил аптечку в подарок от журналиста. Тренер красно‑белых не стал забирать подарок с собой. Он оставил аптечку на столе.
Станкович после поражения от «Балтики» во 2-м туре РПЛ (0:3) говорил, что переживает за состояние своего здоровья.
- Гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 90+2-й минуте, у «Акрона» счет сравнял Артем Дзюба с пенальти на 90+4-й.
- «Акрон» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 5 очками. «Спартак» идет 10-м с 4 баллами.
Источник: «Матч ТВ»