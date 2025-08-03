Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Станковича на ничью с «Акроном»: «Нам нужно усилить одну позицию»

Реакция Станковича на ничью с «Акроном»: «Нам нужно усилить одну позицию»

Вчера, 16:28
12

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги гостевого матча 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

– Как оцените дебют Жедсона?

– В целом мы его игрой довольны. Мы понимали изначально, что он не сможет сыграть все 90 минут, на самом деле даже 45. Но мы поговорили и приняли это решение, в итоге 15–20 минут он играл хорошо. В целом команда плохо вошла в это игру. Жедсон – топ‑игрок, он принесет нам много пользы.

– Второй раз «Спартак» заканчивает матч в меньшинстве.

– Действительно, у нас много красных карточек. Если в случае с Маркиньосом он не заслуживал карточки, то в эпизодах Хлусевича всe было заслуженно. Это зависит от характера человека, в течение одного тайма очень сложно сделать два таких фола, в футболе такое случается.

Я никогда не говорю об индивидуальных ошибках, потому что нужно защищать ребят. Мы понимаем, какие у нас есть проблемы. Я уже говорил с клубом об этом, обсуждал еще с ноября, нам нужно усилить одну позицию, мы говорим об этом в течение 10 месяцев. Какая позиция? Попробуйте угадать сами.

  • Гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 90+2-й минуте, у «Акрона» счет сравнял Артем Дзюба с пенальти на 90+4-й.
  • «Спартак» играл в меньшинстве после удаления Даниила Хлусевича в конце первого тайма за два предупреждения.
  • Самый дорогой новичок в истории красно-белых Жедсон Фернандеш вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Еще по теме:
Лончар из «Акрона» назвал виновного в том, что команда не победила «Спартак» 1
Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака» 17
Лапочкин оценил работу Кукуяна в матче «Акрон» – «Спартак» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Фернандеш Жедсон Станкович Деян
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1754228231
Станкович..«Нам нужно усилить одну позицию» ..Конечно! Тренера!
Ответить
Persona_non_Grata
1754228252
За каким ражном ты выпустил это недоразумение на поле ???!!! Спрос по составу с ТЕБЯ !!!...
Ответить
DVOK68
1754228341
Пенсне купи.Не видишь ЧТО за футболист Хлусевич,потом выпускаешь это чудо в основе,а затем несмотря на постоянные его ошибки и получение жёлтой-не меняешь его!И выпускаешь на замену Зобу,для которого похоже собственная академия футбола(его имени)явно главнее собственной игры за команду!КАК играть с Локо будем?Крупно проиграем или "в достойной борьбе"?С бесконечным нытьём про судейство или неустоечки за прерванный контракт будешь дожидаться? Скоро увидим.
Ответить
ScarlettOgusania
1754228476
понятно, что усиления требует правый защитник, только ищет Кахигао почему то в центр... кстати, стартовый состав выбирал сам Станкович, с него и спрос, для чего поставил в него Хлусевича..?((
Ответить
kvm
1754228495
чемодан-вокзал-...
Ответить
Taps
1754228582
И эта позиция - тренер + вороватый менеджмент.
Ответить
Номэд
1754228670
Какая позиция? Попробуйте угадать сами. Главного тренера!
Ответить
Cleaner
1754230165
Спартаку нужно усилить только одну позицию. ТРЕНЕРСКУЮ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1754233884
Судя по комментам, Станкович теперь неприкасаемый. ))
Ответить
ySS
1754235240
Вот... команда не играет, а всё дело в одной позиции!
Ответить
Главные новости
«Спартак» договорился о новом трансфере – о сделке объявят в ближайшее время
10:08
2
Семак ответил на вопрос журналиста про игру «Зенита» через навесы
09:50
1
«Матч ТВ» покажет 3 матча 4-го тура РПЛ
09:39
4
Стали известны подробности состояния здоровья Месси
09:36
«Балтика» Талалаева повторила рекордный старт для новичка РПЛ
09:26
1
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды»
09:08
5
Андронов назвал тренера РПЛ, который сильнее Станковича, Семака и Карпина
08:24
3
Осечки «Спартака» и «Зенита», травма Месси, уход Карраскаля из «Динамо» и другие новости
00:40
1
Видео«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»
Вчера, 23:50
1
Семак – о Латышонке: «Пока не выручает»
Вчера, 23:20
6
Все новости
Все новости
Лончар из «Акрона» назвал виновного в том, что команда не победила «Спартак»
10:13
Шикунов – о «Спартаке»: «Ситуация тяжелая»
09:31
1
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды»
09:08
4
Андронов назвал тренера РПЛ, который сильнее Станковича, Семака и Карпина
08:24
3
Семак оценил игру Соболева с ЦСКА
00:30
6
Бывший советник Федуна прокомментировал результаты «Спартака» на старте сезона
00:17
2
Видео«Думал, мне 19, а уже 35!» Эмоциональная речь грузинского футболиста из раздевалки «Оренбурга»
Вчера, 23:50
1
Семак – о Латышонке: «Пока не выручает»
Вчера, 23:20
6
Обляков высказался о пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:01
5
Семак назвал сильнейшего футболиста «Зенита»: «На двести процентов»
Вчера, 22:50
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Ахмат » голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:37
1
РПЛ. Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ахмат» – 1:0
Вчера, 22:30
1
Дзюба назвал виновного в том, что «Акрон» не выиграл у «Спартака»
Вчера, 22:15
17
ВидеоЛайнсмен столкнулся с оператором во время матча «Зенит» — ЦСКА
Вчера, 21:50
1
Бразильцы «Зенита» не сделали ни одного результативного действия в 3-х турах РПЛ
Вчера, 21:30
10
Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Зенитом»
Вчера, 21:22
31
Аршавин посоветовал Семаку не выпускать Глушенкова в ближайших матчах «Зенита»
Вчера, 21:05
14
Круговой извинился перед болельщиками ЦСКА после игры с «Зенитом»
Вчера, 20:44
12
Реакция Челестини на пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:39
14
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с ЦСКА
Вчера, 20:21
21
Соболев высказался о ничьей «Зенита» с ЦСКА
Вчера, 20:15
17
Станкович рассказал о состоянии своего здоровья
Вчера, 20:11
10
ВидеоФедотов оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА
Вчера, 20:06
27
«Зенит» забил с пенальти во всех 3-турах РПЛ
Вчера, 20:01
34
ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:56
2
РПЛ. «Зенит» избежал поражения от ЦСКА (1:1) благодаря голу Соболева с пенальти
Вчера, 19:55
137
Булыкин: «Спартаку» нужно еще пару-тройку новых футболистов за 30 миллионов»
Вчера, 19:46
6
В «Локомотиве» произойдут серьезные изменения, если клуб закончит год ниже 3-го места
Вчера, 19:31
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 