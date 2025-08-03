Вингер «Спартака» Дмитриев высказался о ничьей с «Акроном»

Левый вингер «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о гостевом матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1). Он отдал голевую передачу и стал лучшим игроком матча.
«Должны были победить, чтобы реабилитироваться за прошлый матч, но не получилось. Во втором тайме начали играть агрессивно, нам нужна была победа. Получилось так, что забили в компенсированное время, но допустили ошибку и пропустили», – сказал Дмитриев.
- Гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 90+2-й минуте, у «Акрона» счет сравнял Артем Дзюба с пенальти на 90+4-й.
- «Акрон» сейчас занимает 4-е место в РПЛ с 5 очками. «Спартак» идет 10-м с 4 баллами.
Источник: «Матч ТВ»