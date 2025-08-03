Вингер «Спартака» Дмитриев высказался о ничьей с «Акроном»

Левый вингер «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о гостевом матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1). Он отдал голевую передачу и стал лучшим игроком матча.

«Должны были победить, чтобы реабилитироваться за прошлый матч, но не получилось. Во втором тайме начали играть агрессивно, нам нужна была победа. Получилось так, что забили в компенсированное время, но допустили ошибку и пропустили», – сказал Дмитриев.