Селихов – о Жерсоне в «Зените»: «Соболев тоже «Наполи» забивал»

Вратарь «Урала» Александр Селихов в видеоинтервью Legalbet прокомментировал трансфер в «Зенит» бразильца Жерсона.
– Жерсон «Баварии» забивал, а сегодня мы с ним играем здесь в России.
– Ну хорошо, Александр Соболев тоже «Наполи» забивал. Тут понятное дело можно один раз Баварии забить и изза этого в «Зенит» перейти? Ну не знаю.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Жерсон планирует учить русский язык.
Источник: «Бомбардир»