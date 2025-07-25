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  • Селихов – о Жерсоне в «Зените»: «Соболев тоже «Наполи» забивал»

Селихов – о Жерсоне в «Зените»: «Соболев тоже «Наполи» забивал»

Вчера, 23:50
2

Вратарь «Урала» Александр Селихов в видеоинтервью Legalbet прокомментировал трансфер в «Зенит» бразильца Жерсона.

– Жерсон «Баварии» забивал, а сегодня мы с ним играем здесь в России.

– Ну хорошо, Александр Соболев тоже «Наполи» забивал. Тут понятное дело можно один раз Баварии забить и изза этого в «Зенит» перейти? Ну не знаю.

  • Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
  • Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
  • Жерсон планирует учить русский язык.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Урал Наполи Селихов Александр Соболев Александр Жерсон
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1753478217
Да пусть играет, чего тебе???
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VPERDIV SPARTAK
1753479644
Разговорился изгнанный из свинарни
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