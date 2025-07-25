Селихов – о Жерсоне в «Зените»: «Соболев тоже «Наполи» забивал»

Вратарь «Урала» Александр Селихов в видеоинтервью Legalbet прокомментировал трансфер в «Зенит» бразильца Жерсона.

– Жерсон «Баварии» забивал, а сегодня мы с ним играем здесь в России.

– Ну хорошо, Александр Соболев тоже «Наполи» забивал. Тут понятное дело можно один раз Баварии забить и изза этого в «Зенит» перейти? Ну не знаю.