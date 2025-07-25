В субботу, 26 июля, во 2-м туре РПЛ встречаются «Динамо» и «Ростов». Игра состоится в Москве, начало – в 17:30 (мск).

«Динамо» М

В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло 5-е место, набрав 56 очков. Москвичи добыли 16 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 61:35.

Команда Валерия Карпина в в первом туре нового сезона сыграла вничью с «Балтикой» – 1:1.

Последние результаты «Динамо»:

«Ростов»

«Ростов» в прошлом сезоне набрал 39 очков и занял 8-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 10 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 41:43.

На старте нового сезона ростовчане достойно сражались в Петербурге, но уступили «Зениту» со счетом 1:2.

Предыдущие результаты «Ростова»:

Очные встречи

02.03.25 «Ростов» – «Динамо» – 1:1 РПЛ;

10.02.25 «Ростов» – «Динамо» – 4:0 Зимний Кубок РПЛ;

01.11.24 «Динамо» – «Ростов» – 1:1 РПЛ;

29.03.24 «Динамо» – «Ростов» – 1:4 РПЛ;

03.09.23 «Ростов» – «Динамо» – 1:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Ростов»

Главная интрига встречи – первый матч Валерия Карпина во главе динамовцев против своей бывшей команды. Полагаем, что наставник хозяев знает все слабые стороны ростовчан. Прогноз – счет 2:0 с коэффициентом 9.50.