Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Динамо» с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

«Мне показалось, что «Динамо» очень-очень тяжeлое. Вот в плане движения, лeгкости работы с мячом…

Они всe время, когда пытались обработать мяч и сделать касание с продвижением, всe время мяч уходил дальше.

Игроки «Ростова» тут же накрывали. Это было и у Бителло, и у Гладышева, и у Нгамале», – заявил Генич.