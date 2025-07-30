Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Сегодня, 15:30
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Динамо» с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

«Мне показалось, что «Динамо» очень-очень тяжeлое. Вот в плане движения, лeгкости работы с мячом…

Они всe время, когда пытались обработать мяч и сделать касание с продвижением, всe время мяч уходил дальше.

Игроки «Ростова» тут же накрывали. Это было и у Бителло, и у Гладышева, и у Нгамале», – заявил Генич.

  • «Динамо» победило «Ростов» со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Сергеева на 23-й минуте.

Еще по теме:
Реакция Генича на критику Шнякиным Бубнова 2
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Бубнов и Генич вновь поспорили на деньги 13
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1753879197
Один плюс от ухода Валеры есть - вся нечистоплотная, завистливая и продажная комменаторская шобла теперь полностью переключилась с Ростова на Динамо
Ответить
alex1951
1753880412
Генич - генератор заумных высказываний,тебя бы в консультанты к Карпуше....там бы и выдохнул свои перлы....
Ответить
Главные новости
Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»
16:24
«Осер» ответил на предложение «Динамо» по Синайоко
16:16
Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец
15:56
4
ВидеоМостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов
15:46
2
Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»
15:30
3
Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира
15:26
2
«Спартак» заплатит за Жедсона больше 25 миллионов: «Сделка закрыта»
15:00
13
«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России
14:38
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство
14:14
5
Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»
13:59
2
Все новости
Все новости
«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России
14:38
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство
14:14
5
Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»
13:59
2
Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»
13:49
6
Названа сумма трансфера Роши
13:34
2
Стало известно, почему Жедсон решил перейти в «Спартак» из «Бешикташа»
12:58
15
Лионель близок к переходу в ЦСКА
12:42
3
Роша покинул ЦСКА
12:32
11
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
12:27
1
Фото«Спартак» продлил контракт с бразильским легионером
12:09
15
ВидеоФутболисту клуба РПЛ грозит лишение свободы за драку
12:05
3
Ливай: «Понял, насколько тяжела футболка «Спартака»
11:46
3
Бубнов предсказал, когда Станковича могут уволить из «Спартака»
11:30
20
Семин объяснил неудачный старт «Краснодара»
11:20
4
Зарема назвала шесть причин, почему 20-миллионный трансфер «Спартака» провалится
10:41
24
Быстров прокомментировал конфликт Семака с Глушенковым: «Бомба могла быть в раздевалке»
10:22
9
Кисляк оценил назначение Челестини на пост главного тренера ЦСКА
10:19
1
Тарханов высказался о конфликте Глушенкова с Семаком
09:42
1
Лучший ассистент Лиги 1 прокомментировал свой дебют за «Краснодар»
09:31
ВидеоЗарема отреагировала на прилет Жедсона Фернандеша в Москву
09:24
16
Фото20-миллионный новичок «Спартака» прилетел в Москву
09:07
5
Зайнутдинов – о возможном новичке «Спартака»: «Игрок колоссального уровня»
01:13
6
«Волосы дыбом встают!» Экс-игрок «Зенита» рассказал, что его шокировало в России
00:17
20
Морено рассказал, как жена отреагировала на его отказ от половины зарплаты в «Сочи»
Вчера, 23:58
6
ВидеоФорвард «Сочи» объяснил, почему сделал селфи после гола «Динамо»
Вчера, 22:57
«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»
Вчера, 22:00
5
Зайнутдинов объяснил, почему не захотел переходить в «Спартак»
Вчера, 21:43
9
Стало известно местонахождение Карраскаля, близкого к уходу из «Динамо»
Вчера, 21:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 