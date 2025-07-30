Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игре «Динамо» с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.
«Мне показалось, что «Динамо» очень-очень тяжeлое. Вот в плане движения, лeгкости работы с мячом…
Они всe время, когда пытались обработать мяч и сделать касание с продвижением, всe время мяч уходил дальше.
Игроки «Ростова» тут же накрывали. Это было и у Бителло, и у Гладышева, и у Нгамале», – заявил Генич.
- «Динамо» победило «Ростов» со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Сергеева на 23-й минуте.
Источник: «Коммент.Шоу»