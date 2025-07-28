Селюк высказался о странностях совмещения должностей Карпиным

Агент Дмитрий Селюк сказал, что «Динамо» одержало победу «с душком» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Динамо» выиграло у «Ростова» – это было ясно ещe до игры. Команда выигрывает за счeт ошибки Мелeхина, странной такой ошибки Мелeхина. И даже если Мелeхин действительно ошибся – эта победа с душком. Продавливают, чтобы из «Ростова» игроки переходили в «Динамо».

«Динамо» с Валерием Карпиным, и я могу поспорить с кем угодно, в тройку однозначно не войдeт. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной. Тут вообще всe очень странно.

Я не могу понять, куда смотрит РПЛ? Карпин мало того что совмещает, так ещe и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.

Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку ещe взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну а что – будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли. И Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами», – сказал Селюк.