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  • Селюк высказался о странностях совмещения должностей Карпиным

Селюк высказался о странностях совмещения должностей Карпиным

Сегодня, 08:38
1

Агент Дмитрий Селюк сказал, что «Динамо» одержало победу «с душком» в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

«Динамо» выиграло у «Ростова» – это было ясно ещe до игры. Команда выигрывает за счeт ошибки Мелeхина, странной такой ошибки Мелeхина. И даже если Мелeхин действительно ошибся – эта победа с душком. Продавливают, чтобы из «Ростова» игроки переходили в «Динамо».

«Динамо» с Валерием Карпиным, и я могу поспорить с кем угодно, в тройку однозначно не войдeт. И я считаю, что Карпин не должен совмещать работу в клубе и сборной. Тут вообще всe очень странно.

Я не могу понять, куда смотрит РПЛ? Карпин мало того что совмещает, так ещe и в «Ростове» его помощник работает. Самое интересное, что и тренер «Ростова» также совмещает должности.

Скоро все тренеры начнут совмещать, если это разрешать. Так, может, сейчас Семаку ещe взять тренировать, например, «Кайрат» параллельно? Ну а что – будет в «Кайрате» и в «Зените» совмещать. Договорятся просто, чтобы не в один день играли. И Семак бы две команды тренировал. Это очень неправильно, особенно с такими результатами», – сказал Селюк.

  • 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года.
  • 43-летний Джонатан Альба возглавляет «Ростов» после отставки Валерия Карпина.
  • С 2021 года испанец также работает в штабе сборной России.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Россия Карпин Валерий Альба Джонатан Селюк Дмитрий
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Комментарии (1)
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fakeid
1753681937
а кайрыт тут при чём? конфликта интересов не будет.
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