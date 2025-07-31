В «Динамо» посочувствовали Геничу, не словившему оргазм от игры команды Карпина

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Константина Генича про игру московской команды.

– Генич после матча с «Ростовом» сказал, что не словил оргазм от игры «Динамо». Чувствуете ли вы некую недосказанность в игре команды в плане зрелищности?

– В первую очередь сочувствую Константину и желаю ярких ощущений от футбола.

Команда в процессе перестройки – адаптации игроков к тренеру и наоборот.

Понятно, что мы ожидаем более яркой и цельной игры. Но причины того, что происходит, нам понятны.