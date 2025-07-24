«Спартак» отказался от аренды экс-игрока «Барселоны» и сборной Бразилии

«Спартаку» этим летом предлагали арендовать защитника «Милана» Эмерсона.

«По условиям предлагаемого соглашения, московский клуб имел необязательное право выкупа футболиста за сумму около 10 миллионов евро, которая могла быть снижена в ходе переговоров. Зарплата игрока в России могла составить около 2-2,5 миллиона евро в год.

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отказался от кандидатуры бразильца в пользу других футболистов», – написал источник.