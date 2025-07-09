Стало известно, когда защитник «Милана» рассмотрит предложение «Спартака»

Окружение защитника «Милана» Эмерсона Рояла готово обсудить переход игрока в «Спартак» ближе к концу летнего трансферного окна.
Представителям бразильца озвучили предложение красно-белых, но сейчас Россия не является приоритетом для футболиста. При этом сам «Милан» готов рассматривать предложения по игроку.
26-летний Эмерсон Роял провел за «Милан» в прошлом сезоне 26 матчей. Бразилец выиграл с командой Суперкубок Италии.
- Его контракт с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
- Среди прочего, он выступал также за «Тоттенхэм» и «Барселону».
- Летнее трансферное окно в России закрывается 11 сентября.
Источник: Metaratings.ru