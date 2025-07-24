«Динамо» предрекли рост фан-базы в Узбекистане с приходом Зайнутдинова

Инсайдер Дмитрий Клипин прокомментировал трансфер Бахтиера Зайнутдинова в «Динамо» из «Бешикташа».

«Честно, рад возвращению Бахи в РПЛ. Да, в Турции наверное получилось не совсем так, как он хотел, но это уже вчерашний день. Оглядываться смысла нет. Сейчас нужно собраться и во что бы то ни стало перезапустить карьеру в Петровском парке.

Немаловажен тот факт, что на его стороне в том числе будут симпатии огромной узбекской диаспоры в России, которая после отъезда в Турцию Аббоса осталась без хедлайнера (да, по паспорту Зайнутдинов казах, но является этническим узбеком). Как минимум, это приличный плюс к посещаемости», – написал Клипин.