Стало известно, почему Зайнутдинов предпочел «Динамо» «Спартаку»

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вскоре пройдет медосмотр для «Динамо».
«Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу, 25 июля.
Также у 27-летнего игрока сборной Казахстана было более выгодное предложение от «Спартака», но футболист сделал выбор в пользу «Динамо» из-за фигуры Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове», а также из-за принципиальных отношений между красно-белыми и ЦСКА, где Бахтиер выступал ранее», – написал источник.
- Зайнутдинов выступал в России за ЦСКА и «Ростов».
- Летом 2023 года он перешел в «Бешикташ» за 4,5 миллиона евро.
- «Динамо» стартовало в сезоне РПЛ с ничьей с «Балтикой» (1:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»