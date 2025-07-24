Стало известно, почему Зайнутдинов предпочел «Динамо» «Спартаку»

Футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вскоре пройдет медосмотр для «Динамо».

«Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу, 25 июля.

Также у 27-летнего игрока сборной Казахстана было более выгодное предложение от «Спартака», но футболист сделал выбор в пользу «Динамо» из-за фигуры Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове», а также из-за принципиальных отношений между красно-белыми и ЦСКА, где Бахтиер выступал ранее», – написал источник.