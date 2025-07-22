Семак оценил дебют Жерсона за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от дебюта Жерсона.

Бразилец дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).

– Как оцените дебют Жерсона?

– Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок.