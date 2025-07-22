Семак оценил дебют Жерсона за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от дебюта Жерсона.
Бразилец дебютировал в 1-м туре РПЛ против «Ростова» (2:1).
– Как оцените дебют Жерсона?
– Видно, что Жерсон еще физически не готов. Хотели его позже выпускать, но так сложилась игра. Он хорошо работал с мячом. Видно, что это очень качественный игрок.
- Жерсон перешел в «Зенит» этим летом из «Фламенго».
- Петербуржцы заплатили за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Рубин».
Источник: «Матч ТВ»