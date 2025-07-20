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РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»

Вчера, 20:00
109

«Зенит» дома победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче 1-го тура РПЛ.

Счет в матче открыли гости – на 22-й минуте отличился Иван Комаров. Петербуржцы переломили ход встречи после перерыва. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а гол Андрея Мостового на 79-й минуте с пенальти принес «Зениту» волевую победу.

Еще один мяч у хозяев в сетку ворот соперника отправил Лусиано Гонду на 83-й минуте, но гол был отменен после вмешательства ВАР.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комаров, 22; 1:1 – Кассьерра, 67; 2:1 – Мостовой, 79 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит
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Комментарии (109)
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Plyash
1753033989
Обидно,конечно,что Зенит игру вытащил,но он вообще-то сам довёл ситуацию до критической,а таким составом он обязан всех выносить по умолчанию.
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Cleaner
1753034105
Трудовая победа. Луис Энрике сделал игру. Если бы не он, у Зенита было бы НОЛЬ очков после первого тура.
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Cleaner
1753034627
И похвалю Ростов. Молодцы! Без тренера Валеры играть стали лучше. В последние десять минут возили Зенита как хотели.
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BarStep
1753034661
Ну что Женька, довыё??! Походу рокировочка намечается., по крайней мере Дениска уже отмечает :)
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...уефан
1753035201
...к концу второй трети матча все игроки атакующей группы Ростова бегали уже на прямых ногах, раньше Альбе с Онопко нужно было делать замены по позициям, а не тянуть кота за яйца...
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Прокс
1753035588
Позор Москва-швейный хрякам!!!
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rash1959
1753036962
Вчера после первого тайма забанили типа за нецерзурщину, но просто не было сил молчать. Сегодня, хоть и с опозданием, вставлю свои 3 копейки: питерские судейские и прочие васьки есть зло российского футбола. Сегодня уже вчерашние обсасыватели с понос-тв поменяли лапти и считают гол Литвинова правильным, и Денисов там ни причём. Сегодня Перед пенальти в прыжке соболева и №78 ростова они как бы друг друга держат за плечи и мям попадает в руку Соболева и отлетает к Энрике, потом Ятимов и прочее. Но почему то никто не обращает внимания на отскок мяча от руки соболева. Вчера обсасывали полчаса наступ на Умярова, а сегодня … тишина. Ну и в заключении - синит - ЗПРФ.
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Красногорск_Фан
1753038502
Исход был более менее предсказуемым. Но. Игра Ростова понравилась. Без гениального Валеры играет не хуже, а то и лучше. Интересная команда. Чем таких больше тем чемпионат интересней.
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Номэд
1753038718
Позор бом.жам. Не могут сами забить, судья поможет. Позор.
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шахта Заполярная
1753042356
Блох свистун от позора домашнего спас. Грамотно посадив Ростов на свисток. Он как то даже свиснуть боялся против зинки, как бы чего не случилось. С первого тура посадили свистунов на свисток. зПРФ
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