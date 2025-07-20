РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»

«Зенит» дома победил «Ростов» со счетом 2:1 в матче 1-го тура РПЛ.

Счет в матче открыли гости – на 22-й минуте отличился Иван Комаров. Петербуржцы переломили ход встречи после перерыва. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял счет, а гол Андрея Мостового на 79-й минуте с пенальти принес «Зениту» волевую победу.

Еще один мяч у хозяев в сетку ворот соперника отправил Лусиано Гонду на 83-й минуте, но гол был отменен после вмешательства ВАР.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Комаров, 22; 1:1 – Кассьерра, 67; 2:1 – Мостовой, 79 (с пенальти).

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