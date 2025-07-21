Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок подвел итоги матча с «Ростовом». Он взял ответственность за плохую игру команды на себя.

Петербуржцы одержали волевую победу в 1-м туре РПЛ со счетом 2:1. Российский голкипер ошибся в первом тайме, выбивая мяч.

– Вы обычно после матча задумчивый. А сегодня еще и расстроены. Это из-за ошибки, допущенной в первом тайме?

– Ну, конечно, добавил работы своей команде. Спасибо, что ребята поддержали меня, качественно отреагировали и добились победы.

– После этой оплошности вы довольно уверенно провели игру. Не было на душе никакого дискомфорта?

– Понятно, что после такого «привоза» неприятно играть. Но, что делать, надо было побеждать, делать свою, работу.

– Как оцениваете свою форму? Показалось, после травмы долго возвращаетесь на свой уровень.

– Не знаю. Чувствую себя хорошо.

– Как из ворот выглядела победа «Зенита»? Из каких компонентов она сложилась?

– В первом тайме наша игра сломалась из-за моей ошибки. После перерыва нашли свой футбол, и все получилось.

– Как вам «Ростов» в роли соперника?

– Хороший соперник.