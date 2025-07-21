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  • Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»

Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»

21 июля 2025, 15:35
9

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок подвел итоги матча с «Ростовом». Он взял ответственность за плохую игру команды на себя.

Петербуржцы одержали волевую победу в 1-м туре РПЛ со счетом 2:1. Российский голкипер ошибся в первом тайме, выбивая мяч.

– Вы обычно после матча задумчивый. А сегодня еще и расстроены. Это из-за ошибки, допущенной в первом тайме?

– Ну, конечно, добавил работы своей команде. Спасибо, что ребята поддержали меня, качественно отреагировали и добились победы.

– После этой оплошности вы довольно уверенно провели игру. Не было на душе никакого дискомфорта?

– Понятно, что после такого «привоза» неприятно играть. Но, что делать, надо было побеждать, делать свою, работу.

– Как оцениваете свою форму? Показалось, после травмы долго возвращаетесь на свой уровень.

– Не знаю. Чувствую себя хорошо.

– Как из ворот выглядела победа «Зенита»? Из каких компонентов она сложилась?

В первом тайме наша игра сломалась из-за моей ошибки. После перерыва нашли свой футбол, и все получилось.

– Как вам «Ростов» в роли соперника?

– Хороший соперник.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Латышонок Евгений
Комментарии (9)
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polt
1753104315
На ошибках учатся. Впереди весь чемпионат, поменьше ошибок.
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Taps
1753105343
Виноват в отвратительной игре Зенита сдувшийся Семак и бразильская шобла.
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алдан2014
1753108138
Молодец парнишка
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Владимир-Филиппов-vkontak
1753199140
Как в позапрошлом сезоне, последний тур с Ростовом и тоже волевая победа 2:1. В этот раз решили не откладывать до 30-го тура, сразу всё решить в первом.
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СПОРТ 21 века
1753276359
Складывается впечатление, что не Латышонок тащит Зенит, а Зенит Латышонка. Чувствуется, что у Евгения нет менталитета победителя и это не очень хорошо для Зенита. С Латышонком Зенит чемпионом может и не стать. Евгений не был чемпионом даже в 1-ой лиге, а в РПЛ давления ещё больше. Это уже далеко не первая его ошибка, но тренерский штаб продолжает ему представлять место с основе (словно по блату). Мало того, игроки с Балтики для Зенита никогда не были полезны. В обратном направлении - да, а вот так чтобы для Зенита - такого в истории вспомнить трудно. Причины в этом вопросе есть, но они скорее около футбольного характера...
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