Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо» Махачкала: Магомедов Т; Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Агаларов, Сердеров.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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