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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: 19 июля

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Динамо» Махачкала: 19 июля

Сегодня, 19:24
20

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо» Махачкала: Магомедов Т; Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Агаларов, Сердеров.

Главный тренер: Хасанби Биджиев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (20)
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...уефан
1752942923
...ну, откуда такая слепая вера в пенсионера-Заболотного? Упростить игру до примитива, так от него и там пользы не будет... В прошлой игре половину его объемов в его зонах ответственности забрали Мартинс, Маркиньос... Столб, он и есть - столб...
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oyabun
1752942933
А теперь какая надуманная причина того, что Дуарте снова не играет?
Ответить
timon2401
1752943304
Раньше 8 играли, дабы Литвинов, Денисов и Максименко — это минус команде, так теперь еще и Заболотный добавился((( Ничему Станковича прошлый сезон не научил….
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BoevStas1
1752943615
Пи… з..да будем надеяться жду трансляцию…
Ответить
BoevStas1
1752943743
Этих клоунов надо наказать!!!
Ответить
СильныйМозг
1752944337
Вперед Динамо, все Россия болеет за тебя.
Ответить
Цугундeр
1752944583
Сегодня "народные" поедут на эконом-классе..
Ответить
Литейный 4 (returned)
1752944860
Так то по классу и силе одинаковые команды. Страна сегодня за Дагестан. Гыгыгы
Ответить
andr45
1752945274
Денисов и Литвинов?) Когда же этих джикиевских шестерок выгонят?
Ответить
Cleaner
1752946301
Спартак, а что стадион ПОЛУПУСТОЙ? Да процентов 30 трибун заполнено, не больше. Как так то, "НАРОДНЫЕ"???...)))
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