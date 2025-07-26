Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» прокомментировали вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче с «Динамо Мх»

В «Спартаке» прокомментировали вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче с «Динамо Мх»

Сегодня, 14:20
2

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о вердикте ЭСК РФС по арбитру матча 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0) Василию Казарцеву.

«Я не согласен с решением. Наверное, можно было предположить, что оно таким и будет. Но, на мой взгляд, из видео, которые видела вся страна, очевидно, что и в моменте с Умяровым, Наиль, мне кажется, был первым на мяче, поставил ногу, а потом ему прилетело. И когда игрок махачкалинского «Динамо» играл в рукой в штрафной, Мангаш ему не помогал.

В другом эпизоде было видно, что вратарь врезался в своего защитника, а не в Денисова. Поэтому мне по-прежнему кажется, что решения судьи были несправедливыми. Но что есть, то есть. Работаем и играем дальше», – сказал Малышев.

  • Казарцев не получил назначение на 2-й тур.
  • Судья работает в РПЛ более 10 лет.
  • «Спартак» во 2-м туре примет «Балтику».

Еще по теме:
В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила» 28
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх» 52
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Казарцев Василий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1753533980
Который раз уже стыдно за ЭСК. Да, матч был сложный для судейства, и несколько спорных решений было принято правильно, но там точно было два непоставленных пенальти в ворота Махачкалы. И удаление должно было быть в первом тайме, а не во втором. И за эти ошибки надо было наказать как минимум судей ВАР. Но кто накажет само ЭСК? Ведь недавно все члены судейского комитета при поддержке РФС и РПЛ единогласно оставили Мажича у власти.
Ответить
Челнинец
1753534187
газпром работает, с первых матчей взялись за конкурентов
Ответить
Главные новости
«Спартак» остался вдевятером в матче с «Балтикой»
16:49
4
ВидеоСаусь из «Балтики» забил «Спартаку» в стиле Павара
16:42
5
Федотов прокомментировал отмененный гол «Балтики» в матче со «Спартаком»
16:23
4
Заболотный повторил антирекорд «Спартака» по самому раннему удалению
16:01
3
ВидеоФедотов проанализировал удаление Заболотного в матче с «Балтикой»
15:32
17
Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой»
15:21
21
Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»
14:57
1
В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с трансфером Пальцева
14:45
1
Заболотный – в старте «Спартака» на матч с «Балтикой»
14:07
2
«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»
13:38
Все новости
Все новости
«Судейский ляп»: Мостовой – об отмененном голе «Балтики» «Спартаку»
16:36
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Ростов»: 26 июля
16:20
1
Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте матча с «Балтикой»
15:21
21
Талалаев – о стиле «Балтики»: «Севилья» с таким футболом еврокубки выигрывала»
15:14
Кобелев выступил резко против назначения Карпина в «Динамо»
14:57
1
В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с трансфером Пальцева
14:45
1
Осинькин отреагировал на возможное назначение в «Сочи»
14:30
В «Спартаке» прокомментировали вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче с «Динамо Мх»
14:20
2
Где смотреть матч «Рубин» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 27 июля 2025
14:19
Где смотреть матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 27 июля 2025
14:17
Где смотреть матч ЦСКА – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 27 июля 2025
14:14
Заболотный – в старте «Спартака» на матч с «Балтикой»
14:07
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Балтика»: 26 июля
13:51
4
Талалаев рассказал, с кем из бывших тренеров регулярно советуется
13:45
«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»
13:38
Осипенко рассказал, сколько раз заканчивал с футболом
13:29
Шатов определил сильнейшего партнера за карьеру
12:55
Фото«Сочи» подписал действующего чемпиона России
12:42
2
Осинькин дал совет Пиняеву, как быть дальше
12:29
1
Комментатор Шнякин совершил благородный поступок по приезде в Краснодар
12:22
3
ВидеоДиректор «Пари НН» – о поражении от «Крыльев»: «Есть вопросы к ошибкам отдельных игроков»
12:15
Экс-латераль «Краснодара» прошел медосмотр для «Локомотива»
12:11
Кобелев: «Завидую болельщикам «Зенита»
12:08
4
«Спартак» побаивается покупать Самошникова из-за его проблем со здоровьем
11:43
4
ВидеоАршавин – о вратаре «Пари НН»: «Просто закопал себя, вряд ли снова увидим его в РПЛ»
11:21
5
«Зенит» поздравил «Петровский» со 100-летием: «С юбилеем, легенда!»
11:11
4
Божович рассчитывает получить российский паспорт: «Мне сразу оформят, я заслужил»
10:59
2
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»
10:50
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 