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  • В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила»

В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила»

Сегодня, 10:15
17

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился впечатлениями от работы Василия Казарцева на матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо Мх» (1:0).

  • Ряд решений Казарцева оказались спорными.
  • Судья не получил назначение на 2-й тур.
  • Казарцев работает в РПЛ более 10 лет.

«Его решения в этих непростых моментах не были ошибочными. По каждому из этих моментов мы дали детальное пояснение. Но это не значит, что у него не было ошибок. Он их допускал в целом ряде менее значительных моментов, которые не рассматриваются на ЭСК. В этом и была уникальность матча в плане судейства: целая серия моментов, в которых судья не ошибался, принимая решение не в пользу «Спартака». Плюс моменты, в которых он ошибся, также принимая решение не в пользу московской команды.

По количеству моментов с решениями не в пользу москвичей можно сказать, что статистика судейских решений стала в этой игре аномальной. Также арбитр не всегда был последователен, это тоже повлияло на восприятие его работы. Вопросов по ключевым решениям не было, судья хорошо отработал эти непростые эпизоды. А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила.

Не оправдывая судью и его ошибки, подчеркну, что ход матча был крайне необычным и тяжелым для работы судьи: шесть ключевых решений против одной команды, каждое из которых было в итоге объективным и обоснованным. Уникальный случай. Понимаю, что у тренера или руководителя клуба, особенно на эмоциях, такая статистика вызывает вопросы, как и у болельщиков. Также понимаю, что ситуацию усугубили допущенные арбитром ошибки в других эпизодах», – сказал Каманцев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Казарцев Василий
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Комментарии (18)
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...уефан
1753517634
...если бы Казарцев удалил спартаковца да назначил пенальти в их ворота плюс пару-тройку игроков посадил на жёлтые и удалил гл. тренера, то были бы довольны в РФС, КДК, а самоё главное - счёт не устроил газпромовских...
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R_a_i_n
1753517879
Позорный комитет. В двух одинаковых моментах разные трактовки. Ангажированность на лицо.
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ivany4
1753518010
То, о чем говорили болельщики Спартака и не только, наконец-то высказал Каманцев. Вывести тренера и команду из себя, наглядно продемонстрировал Казарцев. Серьезные моменты он отсудил правильно, но при этом разрешил грубые фолы для одной и запретил другой команде. Почему собственно и отстранили Васю на этот тур.
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vvv123
1753518124
А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила. Что это значит? То, что в ЭСК бывшие спартачи сидят, и на ВАРе тоже они были. Странная формулировка: в спорных эпизодах судья принимал решения в пользу Динамо...? А почему он должен был принимать решения в пользу хрюшек, об этом ЭСК молчит!
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шахта Заполярная
1753518169
Казарец как мог пытался выполнить заказ, но увы как не старался.
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Дубина
1753519727
Приказ газпрома не выполнил!!! ЗПРФ....
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Нуф-Нуф
1753520799
Вася расстроил Алешу. Где 2 легендарных левых пеналя как с Сочи?
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FWSPM
1753521576
Судья молодец но его работа нас не устроила....гений дипломатии))
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rash1959
1753522415
Спартак взял таки три очка, поэтому "работа судьи не устроила". Так хотел сказать тов.Павел Каманцев?
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andr45
1753522470
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев о КАЗАРЦЕВЕ «шесть ключевых решений против одной команды» Бесспорно, это не только чемпиёнский результат, но и рекорд за все чемпионаты СССР и РФ) Но заносить его в книгу Гиннесса я бы не спешил. Подождем, чем ответит великолепная пятерка — КАРАСЕВ, ИВАНОВ, МЕШКОВ, КУКУЯН, КУКУЛЯК.
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