В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился впечатлениями от работы Василия Казарцева на матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» (1:0).

Ряд решений Казарцева оказались спорными.

Судья не получил назначение на 2-й тур.

Казарцев работает в РПЛ более 10 лет.

«Его решения в этих непростых моментах не были ошибочными. По каждому из этих моментов мы дали детальное пояснение. Но это не значит, что у него не было ошибок. Он их допускал в целом ряде менее значительных моментов, которые не рассматриваются на ЭСК. В этом и была уникальность матча в плане судейства: целая серия моментов, в которых судья не ошибался, принимая решение не в пользу «Спартака». Плюс моменты, в которых он ошибся, также принимая решение не в пользу московской команды.

По количеству моментов с решениями не в пользу москвичей можно сказать, что статистика судейских решений стала в этой игре аномальной. Также арбитр не всегда был последователен, это тоже повлияло на восприятие его работы. Вопросов по ключевым решениям не было, судья хорошо отработал эти непростые эпизоды. А вот в моментах, на которые ВАР повлиять не мог, были ошибки, и в этой части нас работа судьи не устроила.

Не оправдывая судью и его ошибки, подчеркну, что ход матча был крайне необычным и тяжелым для работы судьи: шесть ключевых решений против одной команды, каждое из которых было в итоге объективным и обоснованным. Уникальный случай. Понимаю, что у тренера или руководителя клуба, особенно на эмоциях, такая статистика вызывает вопросы, как и у болельщиков. Также понимаю, что ситуацию усугубили допущенные арбитром ошибки в других эпизодах», – сказал Каманцев.