Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-игрок РПЛ стал новым директором «Уфы»

Вчера, 21:49

Анзор Саная назначен спортивным директором футбольного клуба «Уфа». Контракт со специалистом подписан сегодня, 15 июля 2025 года. Главной задачей на сезон для Саная определена селекция и поиск игроков для усиления команды.

Саная прокомментировал свое назначение и планы: «Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах – селекция, поиск игроков, которые помогут команде. Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики «Уфы» скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещe не гулял».

Анзор Саная имеет большой опыт в российском футболе. Он работал ассистентом главного тренера в клубах «Пари НН» и «Енисей». В сезон-2023/24 он возглавлял спортивный отдел «Енисея».

  • Анзор Саная провел 383 матча на профессиональном уровне.
  • Из них 236 игр Саная отыграл в Первой лиге.
  • В сезон-2016/17 Саная провел 17 матчей в РПЛ за клуб «Оренбург».

Еще по теме:
Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»
«Шинник» презентовал новую форму в шиномонтажке
Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона 7
Источник: официальный сайт «Уфы»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа Саная Анзор
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Зенит» готов платить Риосу в 2 раза больше, чем «Рома», но игрок не хочет в Россию
Вчера, 21:37
3
Генич намекнул, почему ему не нравится совмещение Карпина
Вчера, 21:27
2
Предложено решение, как отучить российских арбитров от приема взяток
Вчера, 21:08
9
В «Спартаке» оценили решение вернуть в РПЛ «Оренбург» вместо «Торпедо»
Вчера, 20:38
3
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
Вчера, 20:23
5
ФотоОпределен самый убыточный трансфер в РПЛ за последние 10 лет
Вчера, 19:56
11
Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ
Вчера, 19:39
5
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
Вчера, 19:15
ЦСКА призвали избавиться от Файзуллаева этим летом
Вчера, 18:52
1
«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса
Вчера, 18:42
24
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок РПЛ стал новым директором «Уфы»
Вчера, 21:49
Ари рассказал о неудачном приглашении Погба в «Торпедо»
Вчера, 20:56
Фото«Шинник» презентовал новую форму в шиномонтажке
Вчера, 18:18
Реакция «Шинника» на подготовку сноса стадиона
Вчера, 14:50
7
В Ярославле могут снести стадион «Шинника» ради банка
Вчера, 08:11
4
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
13 июля
Клуб Первой лиги не снимется с турнира, собрав игроков из «Спартака-2» и «Леон Сатурна»
12 июля
2
Радимову не понравилось, что «Торпедо» пустили в Первую лигу: «В ФНЛ они не нужны»
12 июля
8
В «Торпедо» приняли решение по составу после исключения из РПЛ
12 июля
2
«Шинник» поможет своему бывшему игроку, у которого рак
12 июля
«Урал» раскрыл планы на фоне включения в РПЛ «Оренбурга»
11 июля
4
РФС официально объявил, в каком турнире будет играть «Торпедо»
11 июля
4
Фото«Урал» арендовал защитника «Зенита»
11 июля
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге
10 июля
17
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги
10 июля
4
ФотоЭкс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом
10 июля
2
Стала известен оклад экс-вратаря «Спартака» Свинова в новом клубе
10 июля
2
ФотоЭкс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
9 июля
3
Болельщик «Факела» назвал сына в честь клуба
9 июля
6
«Оренбург» продлил контракты с пятью футболистами
9 июля
4
«Алания» готова занять место в Первой лиге, если оно освободится из-за снятия «Торпедо»
9 июля
ВидеоЭпизод матча «Торпедо» – «КАМАЗ», из-за которого возникли вопросы к судье Головко
9 июля
18
Клуб Первой лиги может сняться с соревнований
9 июля
7
Фото«Уфа» вернула бывшего вратаря «Спартака», с которым играла в Лиге Европы
5 июля
4
ФотоЭкс-капитан «Факела» Квеквескири нашел новый клуб
5 июля
2
Селихов стал самым высокооплачиваемым игроком «Урала»
4 июля
2
«Сокол» остался в Первой лиге из-за расформирования «Химок»
4 июля
ФотоСелихов не испугался подписать 3-летний контракт с клубом Первой лиги
3 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 