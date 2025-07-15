Экс-игрок РПЛ стал новым директором «Уфы»

Анзор Саная назначен спортивным директором футбольного клуба «Уфа». Контракт со специалистом подписан сегодня, 15 июля 2025 года. Главной задачей на сезон для Саная определена селекция и поиск игроков для усиления команды.

Саная прокомментировал свое назначение и планы: «Принятие решения было быстрым, обсудили все детали и, главное, согласовали основную задачу на сезон. Сейчас в моих приоритетах – селекция, поиск игроков, которые помогут команде. Команда нуждается в усилении, и мы уже прорабатываем варианты. Болельщики «Уфы» скоро увидят новые имена, и мы надеемся, что они будут рады. В Уфе уже был, приезжал сюда в качестве игрока, но по туристическим тропам ещe не гулял».

Анзор Саная имеет большой опыт в российском футболе. Он работал ассистентом главного тренера в клубах «Пари НН» и «Енисей». В сезон-2023/24 он возглавлял спортивный отдел «Енисея».