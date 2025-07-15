Уэсли назвал «Зениту» зарплату, которую хочет получать

Стала известна позиция защитника «Фламенго» Уэсли по возможному трансферу в «Зенит».

«Руководство «Фламенго» на данный момент более заинтересовано в продаже Уэсли в «Зенит», который уже сделал предложение в размере 25 миллионов евро – на 3 миллиона больше, чем у «Ромы». Итальянский клуб согласовал контракт с игроком, но «Фламенго» не устраивает их предложение.

Сам Уэсли не сильно желает ехать в Россию и нацелен на переход в клуб из топ-5 лиг Европы. Этим вопросом занимаются его представители. Во «Фламенго» после успешной продажи Жерсона в «Зенит» рассчитывают на аналогичную сделку и с Уэсли.

Агенты игрока дали понять, что переход в Россию возможен только в случае, если «Зенит» будет готов платить зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Переговоры продолжаются. Сейчас на бразильского правого защитника претендуют только два клуба – «Рома» и «Зенит», – написал источник.