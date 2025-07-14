Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сохранении в РПЛ «Оренбурга» и «Пари НН» вместо «Торпедо» и «Химок».

– Убрали «Торпедо», вернули «Оренбург». Как относитесь к последним новостям в российском футболе?

– Все понимаем, что неожиданностей достаточно много. И «Химки», и потом стыковые матчи, кого оставлять, и скандальные события, связанные с судейским вопросом… По поводу «Крыльев Советов» немножко застопорилось. А вот «Торпедо» – да. Было бы интересно посмотреть количество ошибок против «Зенита» в последних двух сезонах, есть ли там тенденция.

Касаемо участия той или иной команды, я не совсем компетентен, не видел регламент, не знаю его как юрист, не знаю, какую команду оставлять, какую – нет. С одной стороны, приоритет нужно делать для команд Премьер‑лиги.

С другой стороны, хотелось бы, чтобы все было своевременно. Эти проблемы навалились как снежный ком. В таком экстремальном малом количестве времени было сложно принимать решение.

То, что нужно было 16 команд – это правильное решение. Не вариант оставить 15 команд. Остановились на команде Премьер‑лиги, исходя из того, что и оставили «Пари НН» – команду Премьер‑лиги. Приняли решение, значит приняли. В нашей подготовке ничего не изменилось.