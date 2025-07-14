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Семак оценил замену «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

Сегодня, 09:58
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сохранении в РПЛ «Оренбурга» и «Пари НН» вместо «Торпедо» и «Химок».

– Убрали «Торпедо», вернули «Оренбург». Как относитесь к последним новостям в российском футболе?

– Все понимаем, что неожиданностей достаточно много. И «Химки», и потом стыковые матчи, кого оставлять, и скандальные события, связанные с судейским вопросом… По поводу «Крыльев Советов» немножко застопорилось. А вот «Торпедо» – да. Было бы интересно посмотреть количество ошибок против «Зенита» в последних двух сезонах, есть ли там тенденция.

Касаемо участия той или иной команды, я не совсем компетентен, не видел регламент, не знаю его как юрист, не знаю, какую команду оставлять, какую – нет. С одной стороны, приоритет нужно делать для команд Премьер‑лиги.

С другой стороны, хотелось бы, чтобы все было своевременно. Эти проблемы навалились как снежный ком. В таком экстремальном малом количестве времени было сложно принимать решение.

То, что нужно было 16 команд – это правильное решение. Не вариант оставить 15 команд. Остановились на команде Премьер‑лиги, исходя из того, что и оставили «Пари НН» – команду Премьер‑лиги. Приняли решение, значит приняли. В нашей подготовке ничего не изменилось.

  • «Химки» заявили о приостановке деятельности из-за долгов.
  • КДК РФС исключил «Торпедо» из РПЛ за попытку организации договорных матчей.
  • «Пари НН» в прошлом сезоне занял 13-е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» закончил сезон-2024/25 на 15-й позиции в Премьер-лиге.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Химки Пари НН Торпедо Семак Сергей
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Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1752477990
Хватит лукавить травоядный. Тебе бездарю шесть очков подарили,а ты всё равно продолжаешь ныть.
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да помойка, да позор
1752478743
два фарм клуба это 12 очков, ну газпрём, ну лукавые
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Cleaner
1752480692
Семак: - Торпедо это не поймешь что, а вот Оренбург - это НАШ, ЗЕНИТОВСКИЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ ФАРМ!!!
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Cleaner
1752480859
Семак: - Спасибо Газпромовскому РФС за еще один ЗЕНИТОВСКИЙ ФАРМ клуб в РПЛ!!!
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subbotaspartak
1752482647
...Было бы интересно посмотреть количество ошибок против «Зенита» в последних двух сезонах, есть ли там тенденция... Всё стабильно.
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