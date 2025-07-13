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Пономарев оценил вклад Николича в победу ЦСКА в Суперкубке

Вчера, 13:08
4

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синие победили «Краснодар» (1:0) в OLIMPBET-Сперкубке России на старом багаже.

– Армейцы в порядке, хотя, скорее, «Краснодар» в беспорядке. У них не было ничего интересного, ничего не могли сделать с армейской обороной. Мусаеву будет трудно с ними работать.

Армейцы очень здорово собрались, настроились на эту игру, действовали очень дисциплинированно. Каждый выполнял свои функциональные обязанности на 100%. То, что они сделали, это подарок для всех болельщиков. Показали себя с лучшей стороны.

Оборона и полузащита в порядке. В нападении страдаем. Надо обязательно искать нападающего. Впереди нет ничего опасного, только полузащита может. Хорошо сыграл белорусский нападающий [Артем Шуманский], его надо использовать, хороший парень. Все впереди, но команда на правильном пути.

– Видна работа Фабио Челестини или это все‑таки больше остатки работы Марко Николича?

– Конечно, это все еще на старом багаже команды, потому что никаких изменений не произошло. Только Шуманского поставили в основной состав, хороший мальчишка, его надо обязательно ставить вперед. Работа еще ведется, положительный фактор есть.

  • Единственный гол в матче на 48-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
  • Летом в клубе сменился главный тренер. Фабио Челестини пришел на смену Марко Николичу, перешедшему в АЕК.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Краснодар Николич Марко Пономарев Владимир
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Комментарии (4)
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Mirak92
1752401436
Вклад Николича, что наиграл Кисляка с Глебовым.
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DOCTOR PENALTY
1752402435
Во всём согласен с Пономарёвым, кроме одного - оценки Шуманского. Сырой игрок, слабый физически, второй Кисляк из него не получится. """"""
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zigbert
1752403098
Изменения конечно есть-пропал ромб. А нападающие ЦСКА и не нужны,все будет решать Дивеев.
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boris63
1752404664
Изминения есть и как раз в обороне, опасных моментов к сожалению стало больше. При Николиче весной половина команд даже к штрафной не могла подойти, сейчас валидола много. Но позиционная атака стала лучше, спокойней, лучше держим мяч.
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