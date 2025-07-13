Пономарев оценил вклад Николича в победу ЦСКА в Суперкубке

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что красно-синие победили «Краснодар» (1:0) в OLIMPBET-Сперкубке России на старом багаже.

– Армейцы в порядке, хотя, скорее, «Краснодар» в беспорядке. У них не было ничего интересного, ничего не могли сделать с армейской обороной. Мусаеву будет трудно с ними работать.

Армейцы очень здорово собрались, настроились на эту игру, действовали очень дисциплинированно. Каждый выполнял свои функциональные обязанности на 100%. То, что они сделали, это подарок для всех болельщиков. Показали себя с лучшей стороны.

Оборона и полузащита в порядке. В нападении страдаем. Надо обязательно искать нападающего. Впереди нет ничего опасного, только полузащита может. Хорошо сыграл белорусский нападающий [Артем Шуманский], его надо использовать, хороший парень. Все впереди, но команда на правильном пути.

– Видна работа Фабио Челестини или это все‑таки больше остатки работы Марко Николича?

– Конечно, это все еще на старом багаже команды, потому что никаких изменений не произошло. Только Шуманского поставили в основной состав, хороший мальчишка, его надо обязательно ставить вперед. Работа еще ведется, положительный фактор есть.