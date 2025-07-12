Рабинер прокомментировал суперкубковую победу ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о суперкубковой победе ЦСКА над «Краснодаром» (1:0).

У ЦСКА единственный гол забил Игорь Дивеев.

«Краснодар» не смог взять свой 2-й трофей в истории.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

«Когда-то Артур Жорже и Зико в первом же матче во главе ЦСКА, именно за Суперкубок, брали свои единственные трофеи в московском клубе, и оба не доработали до конца сезона. Фабио Челестини, обыграв 1:0 «Краснодар», выполнил первую, позитивную часть этой программы.

А Акинфеев, как и весь ЦСКА, взяли Суперкубок в восьмой раз. Игорь такой один – если по семь было у Сергея Игнашевича (один за «Локо» и шесть за ЦСКА) и Михаила Кержакова (все за «Зенит», но большинство – на скамейке), то восемь – до сих пор ни у кого. Наш великий вратарь все эти матчи провел в основе и сегодня, в 39 лет, снова отыграл «насухо».

Первый тайм «быки» провели поинтереснее и до штрафной доходили неоднократно, хотя железных моментов и не создали. Но на второй тайм армейцы вышли другими, гораздо более активными, использовали, как во времена Марко Николича, угловой, и достаточно спокойно удержали перевес.

Перед матчем, хоть «быки» как чемпионы, сохранившие всех (тогда как у обладателей Кубка сменился главный тренер), и считались фаворитами, по победам в Суперкубках счет был 0:7. Теперь – 0:8.

Причем, если я думал, что в основном их выигрывали Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий, то на самом деле оказалось, что победы в этом турнире тонким слоем размазаны между разными тренерами – по две у Газзаева и Слуцкого, по одной у Жорже, Зико, Гончаренко и теперь Челестини.

А для Акинфеева это ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ титул на взрослом уровне. Шесть чемпионств, восемь Кубков, восемь Суперкубков и Кубок УЕФА. Невероятно», – написал Рабинер.