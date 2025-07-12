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Рабинер прокомментировал суперкубковую победу ЦСКА

Вчера, 23:00
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о суперкубковой победе ЦСКА над «Краснодаром» (1:0).

«Когда-то Артур Жорже и Зико в первом же матче во главе ЦСКА, именно за Суперкубок, брали свои единственные трофеи в московском клубе, и оба не доработали до конца сезона. Фабио Челестини, обыграв 1:0 «Краснодар», выполнил первую, позитивную часть этой программы.

А Акинфеев, как и весь ЦСКА, взяли Суперкубок в восьмой раз. Игорь такой один – если по семь было у Сергея Игнашевича (один за «Локо» и шесть за ЦСКА) и Михаила Кержакова (все за «Зенит», но большинство – на скамейке), то восемь – до сих пор ни у кого. Наш великий вратарь все эти матчи провел в основе и сегодня, в 39 лет, снова отыграл «насухо».

Первый тайм «быки» провели поинтереснее и до штрафной доходили неоднократно, хотя железных моментов и не создали. Но на второй тайм армейцы вышли другими, гораздо более активными, использовали, как во времена Марко Николича, угловой, и достаточно спокойно удержали перевес.

Перед матчем, хоть «быки» как чемпионы, сохранившие всех (тогда как у обладателей Кубка сменился главный тренер), и считались фаворитами, по победам в Суперкубках счет был 0:7. Теперь – 0:8.

Причем, если я думал, что в основном их выигрывали Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий, то на самом деле оказалось, что победы в этом турнире тонким слоем размазаны между разными тренерами – по две у Газзаева и Слуцкого, по одной у Жорже, Зико, Гончаренко и теперь Челестини.

А для Акинфеева это ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ титул на взрослом уровне. Шесть чемпионств, восемь Кубков, восемь Суперкубков и Кубок УЕФА. Невероятно», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
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Комментарии (5)
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Бомж Зины
1752350557
"великий"??? а что он великого сделал??? Обычное дно-обыкновенное, ничего особенного и выдающегося...примитивное орание в воздух
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Бомж Зины
1752350935
Суперкубков...придуманный, никчемный, созданный для набития левой статистики провальный кубок
Ответить
Интерес
1752351257
ЦСКА и до Николича славился угловыми.
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Интерес
1752351655
ЦСКА и до Николича был всегда опасен угловыми. Так что никакой отдельной заслуги Николича в этом нет, тем более, что и забивали с угловых в том сезоне мало. Во всяком случае, особо выдающимся тот сезон не был, в этом плане.
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