Газзаев заявил, что РПЛ нарушает рекомендацию УЕФА по количеству участников

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев призвал увеличить количество команд в РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы в нашем футболе все было блестяще и без всяких проблем. «Оренбург» включили в число участников, и, раз уж пошли на такую реорганизацию – можно было поднять и «Урал». УЕФА рекомендует, чтобы в премьер-лигах разных стран было от 18 команд, но не более 20.

В этом случае и у нас могли расширить до 18 команд. Раз у нас такая ситуация сложилась, то можно было бы реорганизовать чемпионат. Тем более, учитывая текущую ситуацию с изоляцией российского футбола. Давно пора! У такой большой страны, как Россия, должно быть больше команд в чемпионате» – сказал Газзаев.