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  • Кирьяков: «Для «Динамо» выбор в пользу российского тренера уже что-то особенное»

Кирьяков: «Для «Динамо» выбор в пользу российского тренера уже что-то особенное»

9 июля, 10:19
1

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» и «Ленинградца» Сергей Кирьяков сравнил пользу от российских и зарубежных тренеров для клубов РФ.

«Динамо» за последнее время вот пришло к пониманию, что нужен наш специалист. Это же какой-то плюс, наверное. Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.

Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста, ну, наверное, не прогадали.

Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов – это Кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем. Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных», – сказал Кирьяков.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Карпин Валерий Кирьяков Сергей Семак Сергей
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1752045721
КАРПИН ЭСТОНЕЦ.....СЕМАК УКРАИНЕЦ......ГДЕ ЛОГИКА ????????????????? ДОЛОЙ ЛИМИТ
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