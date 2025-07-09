Кирьяков: «Для «Динамо» выбор в пользу российского тренера уже что-то особенное»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» и «Ленинградца» Сергей Кирьяков сравнил пользу от российских и зарубежных тренеров для клубов РФ.

«Динамо» за последнее время вот пришло к пониманию, что нужен наш специалист. Это же какой-то плюс, наверное. Уже что-то особенное, особенно для «Динамо», что вдруг отказались от иностранцев и решили сделать выбор в пользу российского тренера.

Семак достаточно успешно работает с «Зенитом», а до него сколько иностранцев работало? Наконец-то приняли решение поставить нашего специалиста, ну, наверное, не прогадали.

Понятно, что нет международных матчей, понятно, что лакмусовая бумажка для наших клубов – это Кубки. К сожалению, нас там нет, и вряд ли мы там скоро будем. Но для России, на мой взгляд, наши специалисты выглядят предпочтительнее зарубежных», – сказал Кирьяков.