Клуб РПЛ претендует на спартаковца Чернова

У «Крыльев Советов» появилась возможность для подписания защитника Никиты Чернова из «Спартака». Самарцы выбирают между ним и камерунским защитником «Актобе» Габи Кики.
Последнего хочет видеть в команде главный тренер саамарцев Магомед Адиев, ранее работавший в Казахстане. Акцент в комплектовании «Крыльев Советов» идет на россиян, поэтому клуб взял паузу, чтобы подумать и принять решение. Контракт Кики с «Актобе» действует до нового года, но у футболиста есть договоренность, что он бесплатно может уйти из команды за полгода до его окончания.
Также «Крылья Советов» обсуждают последние детали трансфера еще одного центрального защитника – Ивана Лепского из «Динамо». В частности, стороны могут договориться об опции обратного выкупа.
Ранее самарцы уже подписали 30-летнего центрального защитника Сергея Божина из «Факела».
- 29-летний Чернов в прошлом сезоне провел за «Спартак» 11 матчей, сделал 1 ассист.
- 20-летний Лепский провел за «Динамо» в сезоне-2024/25 8 игр, забил 1 гол, отдал 1 передачу. Вторую часть сезона он выступал на правах аренды в «Соколе», поучаствовал в 12 встречах за саратовцев и отметился 1 ассистом.
- 30-летний Кики в 2025 году провел за «Актобе» 9 встреч, забил 1 гол.