Клуб РПЛ претендует на спартаковца Чернова

У «Крыльев Советов» появилась возможность для подписания защитника Никиты Чернова из «Спартака». Самарцы выбирают между ним и камерунским защитником «Актобе» Габи Кики.

Последнего хочет видеть в команде главный тренер саамарцев Магомед Адиев, ранее работавший в Казахстане. Акцент в комплектовании «Крыльев Советов» идет на россиян, поэтому клуб взял паузу, чтобы подумать и принять решение. Контракт Кики с «Актобе» действует до нового года, но у футболиста есть договоренность, что он бесплатно может уйти из команды за полгода до его окончания.

Также «Крылья Советов» обсуждают последние детали трансфера еще одного центрального защитника – Ивана Лепского из «Динамо». В частности, стороны могут договориться об опции обратного выкупа.

Ранее самарцы уже подписали 30-летнего центрального защитника Сергея Божина из «Факела».