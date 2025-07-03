«Зенит» отреагировал на смерть Жоты

Пресс-служба «Зенита» высказалась по поводу смерти форварда сборной Португалии Диогу Жоты.

«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьeй и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время», – написал «Зенит» в твиттере.