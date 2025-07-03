«Зенит» отреагировал на смерть Жоты

Пресс-служба «Зенита» высказалась по поводу смерти форварда сборной Португалии Диогу Жоты.
«Примите наши глубочайшие соболезнования в связи с потерей Диогу Жоты. Наши мысли с ним, его семьeй и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе «Ливерпуль» в это чрезвычайно трудное время», – написал «Зенит» в твиттере.
- Жота провел почти 50 международных матчей за свою сборную.
- Он присоединился к «Ливерпулю» из «Вулверхэмптона» в 2020 году.
- Жота провел сезон-2016/17 в аренде в «Порту», где его брат был игроком молодежной команды.
Источник: «Бомбардир»