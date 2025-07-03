Последний гол в жизни Диогу Жоты

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Ему было 28 лет.
Последним голом в жизни футболиста стал мяч в ворота «Эвертона» в апреле.
- Свою карьеру Диогу Жота начал в «Пасуш де Феррейра». В 2015 году он дебютировал в Примейра-лиге, а через год перешел в «Атлетико Мадрид». Однако он не сыграл ни одного матча в Ла Лиге за этот клуб и год провел в аренде в «Порту», где забил 8 голов.
- Затем Жота был арендован «Вулверхэмптоном», который позже выкупил его трансфер примерно за 15 миллионов долларов. Его 17 голов помогли «Вулверхэмптону» выйти в Премьер-лигу, где он продолжил показывать высокий уровень, забив 16 голов за следующие 2 сезона.
- В 2020 году он перешел в «Ливерпуль» примерно за 51 миллион долларов.
Источник: «Бомбардир»