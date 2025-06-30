Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго», куда перейдет – в «Зенит» или «Аль-Наср»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон определился со следующей командой.

Переговоры о его трансфере давно ведет «Зенит». На прошлой неделе в борьбу за бразильца включился «Аль-Наср».

Сам 28-летний футболист выбрал петербургский клуб, о чем сообщил партнерам по «Фламенго».