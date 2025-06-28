Клуб Роналду пытается перехватить Жерсона у «Зенита»

Переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» под угрозой срыва.
В гонку за бразильца всерьез включился «Аль-Наср». Саудовцы начали контакты по трансферу. Инициатор – новый тренер команды Жорже Жезуш.
«Аль-Наср» предлагает Жерсону зарплату больше, чем «Зенит». Саудовцы готовы осуществить переход за 25 миллионов евро.
- Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
- Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
Источник: Globo Esporte