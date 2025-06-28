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Клуб Роналду пытается перехватить Жерсона у «Зенита»

Сегодня, 07:49
1

Переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» под угрозой срыва.

В гонку за бразильца всерьез включился «Аль-Наср». Саудовцы начали контакты по трансферу. Инициатор – новый тренер команды Жорже Жезуш.

«Аль-Наср» предлагает Жерсону зарплату больше, чем «Зенит». Саудовцы готовы осуществить переход за 25 миллионов евро.

  • Жерсон мог оказаться в «Зените» в феврале, но сделка сорвалась.
  • Хавбек «Фламенго» забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».

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Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фламенго Аль-Наср Жерсон
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1751092205
Успеет, еще там поиграть, до 38 лет лет, еще есть время. :)))
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