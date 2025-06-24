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  • Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»

Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»

Сегодня, 10:50
2

Агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Семака котирую выше Станковича. Выше Станковича котирую Талалаева. Элитных наших тренеров не беру – они все выше Станковича. И Семак, и Карпин, и Слуцкий. Шалимов сильнее Станковича.

Станкович как тренер ничего пока из себя не представляет пока. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается.

Владельцы сидят, видят кубок чемпионов, ему говорят – ты чего, 20 лет человек в Италии играл, был капитаном «Интера», посмотри, как он любит Россию. Мы своих тренеров не ценим.

Прошлой осенью была серия шесть побед подряд – это стечение обстоятельств, качественные игроки. Но весна перечеркнула победную осень.

Он стал предсказуем, команды научились бороться со «Спартаком» – самое страшное, что тренер только орал и сбился на то, что судьи виноваты», – сказал Гурцкая.

  • «Спартак» в минувшем сезоне занял под руководством Станковича 4-е место в РПЛ. В FONBET Кубка России красно-белые выбыли в финале Пути регионов.
  • Московский клуб продлил контракт с сербом до лета 2027 года.

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Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги - видео/фото»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Балтика Факел Шанхай Шэньхуа Спартак Слуцкий Леонид Шалимов Игорь Карпин Валерий Талалаев Андрей Семак Сергей Станкович Деян Гурцкая Тимур
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Комментарии (2)
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NewLife
1750755429
Сам себя спросил на своей интернет помойке, сам ответил. Твое мнение ничего не стоит и никому не интересно. Позор Бомбе, что печатает эту фигню(
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SLADE2019
1750756691
И с какого это бодуна, Карпин с Шалимовым элитные тренеры?
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