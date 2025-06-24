Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»

Агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Семака котирую выше Станковича. Выше Станковича котирую Талалаева. Элитных наших тренеров не беру – они все выше Станковича. И Семак, и Карпин, и Слуцкий. Шалимов сильнее Станковича.

Станкович как тренер ничего пока из себя не представляет пока. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается.

Владельцы сидят, видят кубок чемпионов, ему говорят – ты чего, 20 лет человек в Италии играл, был капитаном «Интера», посмотри, как он любит Россию. Мы своих тренеров не ценим.

Прошлой осенью была серия шесть побед подряд – это стечение обстоятельств, качественные игроки. Но весна перечеркнула победную осень.

Он стал предсказуем, команды научились бороться со «Спартаком» – самое страшное, что тренер только орал и сбился на то, что судьи виноваты», – сказал Гурцкая.