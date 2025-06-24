В РФС объяснили, почему финал Кубка проводится только в «Лужниках»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного закрепления за московским стадионом «Лужники» права на проведение финала FONBET Кубка России.

«Фактически, так и происходит. Мы с года в год играем там финал. Считаем, что это правильно. И клубы, и болельщики привыкают к тому, что финал главного футбольного мероприятия в стране, завершающего сезон, проходит в «Лужниках». Мы и «Лужники» все лучше и лучше умеем работать с этим стадионом», – отметил Митрофанов