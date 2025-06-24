В РФС объяснили, почему финал Кубка проводится только в «Лужниках»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного закрепления за московским стадионом «Лужники» права на проведение финала FONBET Кубка России.
«Фактически, так и происходит. Мы с года в год играем там финал. Считаем, что это правильно. И клубы, и болельщики привыкают к тому, что финал главного футбольного мероприятия в стране, завершающего сезон, проходит в «Лужниках». Мы и «Лужники» все лучше и лучше умеем работать с этим стадионом», – отметил Митрофанов
- Стадион «Лужники» принял четыре последних кубковых финала. В этом году матч ЦСКА – «Ростов» (0:0, по пенальти 4:3) собрал 57 176 зрителей.
- С 1993 по 2008 годы финал Кубка проводился только в Москве на четырех разных стадионах (8 раз в «Лужниках», 4 раза на «Локомотиве», 3 раза на «Динамо» и 1 – на стадионе «Торпедо»).
- С 2009 по 2021 годы финал приняли 12 разных городов – Екатеринбург (дважды), Химки, Ростов-на-Дону, Ярославль, Грозный, Каспийск, Астрахань, Волгоград, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород.
Источник: «Спорт день за днём»