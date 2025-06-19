Финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации «Лучший игрок сезона»

Российская Премьер-лига продолжает процесс определения лучшего игрока прошедшего сезона.
15 июня завершилось голосование болельщиков, определившее финалистов премии Winline Герои РПЛ.
Из 31 футболиста в финал отобрались только 10:
- Джон Кордоба («Краснодар»);
- Эдуард Сперцян («Краснодар»);
- Станислав Агкацев («Краснодар»);
- Алексей Батраков («Локомотив»);
- Игорь Акинфеев (ЦСКА);
- Матвей Кисляк (ЦСКА);
- Манфред Угальде («Спартак»);
- Эсекьель Барко («Спартак»);
- Маркиньос («Спартак»);
- Максим Глушенков («Зенит»).
Источник: телеграм-канал РПЛ