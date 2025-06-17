Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»

У нового тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского были варианты в Европе, но они сорвались.
«У Шпилевского действительно были предложения от «Спарты» и «Легии», но в обоих случаях он настаивал на более широких полномочиях – как это было в «Арисе».
Среди условий: свой штаб, перестройка многих процессов в новом клубе и влияние на трансферы.
В Варшаве и Праге такие пожелания не стали даже обсуждать», – сообщил источник.
- Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
- В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
- Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».
Источник: телеграм-канал Владислава Татура