Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»

У нового тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского были варианты в Европе, но они сорвались.

«У Шпилевского действительно были предложения от «Спарты» и «Легии», но в обоих случаях он настаивал на более широких полномочиях – как это было в «Арисе».

Среди условий: свой штаб, перестройка многих процессов в новом клубе и влияние на трансферы.

В Варшаве и Праге такие пожелания не стали даже обсуждать», – сообщил источник.