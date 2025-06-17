Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»

Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»

Сегодня, 08:34
1

У нового тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского были варианты в Европе, но они сорвались.

«У Шпилевского действительно были предложения от «Спарты» и «Легии», но в обоих случаях он настаивал на более широких полномочиях – как это было в «Арисе».

Среди условий: свой штаб, перестройка многих процессов в новом клубе и влияние на трансферы.

В Варшаве и Праге такие пожелания не стали даже обсуждать», – сообщил источник.

  • Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
  • В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
  • Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

Еще по теме:
Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля» 5
Раскрыта зарплата Шпилевского в «Пари НН» – она больше, чем была у Гончаренко 2
Шпилевский прокомментировал назначение в «Пари НН»
Источник: телеграм-канал Владислава Татура
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Круче чем вареные яица
1750145002
Да какая разница, в конце сезона всеравно вылетят, это карма.
Ответить
Главные новости
Фото«Акрон» купил боливийского латераля
11:43
1
Только один игрок до Осипенко выступал за «Динамо» под 55-м номером
11:03
1
Обращение Осипенко к фанатам «Ростова» после ухода в «Динамо»
10:44
3
«Спартак» принял решение по Зиньковскому
10:34
8
Трансфер Даку в «Зенит» сорвался: известна причина
10:15
14
Фото«Динамо» объявило о трансфере защитника сборной России
10:07
1
Семин: «С уходом Хвичи из «Локо» я потерял часть души»
09:31
3
Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля»
09:04
5
Карпину предрекли скорое увольнение из «Динамо»
08:53
11
Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»
08:34
1
Все новости
Все новости
Прогноз Мостового на 1-й сезон Карпина в «Динамо»
11:54
1
Тюкавин – о трансфере Осипенко в «Динамо»: «Макс сделал правильный выбор»
11:19
Фото«Динамо» объявило о трансфере защитника сборной России
10:07
1
Семин: «С уходом Хвичи из «Локо» я потерял часть души»
09:31
3
Аршавин – о Шпилевском в «Пари НН»: «У него футбол, как у Нагельсмана и Тухеля»
09:04
5
Карпину предрекли скорое увольнение из «Динамо»
08:53
11
«Краснодар» перед сезоном проведет 2 товарищеских матча – известны соперники
08:43
Стало известно, почему Шпилевский вместо Европы оказался в «Пари НН»
08:34
1
78-летний Семин заявил, что готов тренировать: «Я иду по пути Раньери и Луческу»
08:20
3
Карпина призвали покинуть сборную России: «Не говорите потом, что я вас не предупреждал»
08:14
15
«Пари НН» поблагодарил РФС за сохранение команды в РПЛ
08:04
3
Трансфер Даку в «Зенит» под угрозой срыва
07:58
14
Карпин ответил, с какими игроками ему было интереснее всего работать
01:27
1
Канчельскис обвинил РФС в издевательстве над футболом
01:18
11
Радимов объяснил, почему он против назначения Карпина в «Динамо»
01:00
5
Орлов указал на тактическую ошибку Станковича
00:36
8
Карпин резко ответил на вопрос о работе в ЦСКА
00:12
5
Мостовой высказался о сохранении «Пари НН» в РПЛ
Вчера, 23:35
1
В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о 10 игроках на тренировке
Вчера, 23:11
1
Раскрыта дата перехода Осипенко в «Динамо»
Вчера, 22:55
Акинфеев отказал «Манчестер Юнайтед»: «Фу, что мне там делать?»
Вчера, 22:44
5
Карпин определил лучшего тренера сезона в РПЛ
Вчера, 22:33
2
Орлов назвал самое слабое место «Спартака»: «Пусть не обижаются»
Вчера, 22:22
13
В «Зените» отреагировали на сохранение в РПЛ «Пари НН» вместо «Оренбурга»
Вчера, 22:10
13
Футболист «Спартака» выбыл на три месяца
Вчера, 21:40
8
Не все в «Динамо» рады назначению Карпина
Вчера, 21:25
7
Карпин объяснил, почему возглавил «Динамо»
Вчера, 21:06
6
Раскрыта зарплата Шпилевского в «Пари НН» – она больше, чем была у Гончаренко
Вчера, 20:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 