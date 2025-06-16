Шпилевский прокомментировал назначение в «Пари НН»

Новый тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о назначении.
«Рад, что присоединился к такому интересному проекту, как «Пари НН». Первый разговор, когда мне позвонил спортивный директор Александр Удальцов, получился очень продуктивным.
Я приехал в Нижний Новгород, познакомился с высшим руководством клуба, губернатором Глебом Никитиным. Всe было четко рассказано, как себя видит клуб, в каком направлении хочет двигаться. Хочу в этом помочь и со своей стороны быть максимально полезным. С предвкушением ожидаю начало работы в Нижнем Новгороде!» – сказал белорус.
- Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
- В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
- Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Пари НН»