В Беларуси расстроены, что Шпилевский выбрал вариант в России

Телеграм-канал о белорусском спорте BYsport расстроен назначением Алексея Шпилевского в «Пари НН».
«Честно говоря, до последнего не верилось в такой вариант развития событий.
Алексей Шпилевский сменил Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде.
«Пари НН» вместо «Ариса» – Алексей, конечно, сам знает, где ему лучше, однако чисто по-болельщицки все же хотелось продолжения карьеры в Европе», – написали бывшие журналисты «Прессбола», ведущие канал.
- Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
- В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
- Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».
Источник: телеграм-канал BYsport