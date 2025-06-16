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  • В Беларуси расстроены, что Шпилевский выбрал вариант в России

В Беларуси расстроены, что Шпилевский выбрал вариант в России

Вчера, 19:44
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Телеграм-канал о белорусском спорте BYsport расстроен назначением Алексея Шпилевского в «Пари НН».

«Честно говоря, до последнего не верилось в такой вариант развития событий.

Алексей Шпилевский сменил Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» вместо «Ариса» – Алексей, конечно, сам знает, где ему лучше, однако чисто по-болельщицки все же хотелось продолжения карьеры в Европе», – написали бывшие журналисты «Прессбола», ведущие канал.

  • Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял «Арис» из Лимасола, «Динамо-Брест», «Кайрат», «Эрцгебирге» и молодeжные клубы Германии.
  • В качестве тренера беларус выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра, а также Суперкубок Кипра.
  • Шпилевский говорил, что с ним также вели переговоры ЦСКА и «Динамо».

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Источник: телеграм-канал BYsport
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
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Комментарии (1)
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Круче чем вареные яица
1750093594
Я не понял, так кто расстроен? Пианино расстроено?
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