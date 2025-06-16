В Беларуси расстроены, что Шпилевский выбрал вариант в России

Телеграм-канал о белорусском спорте BYsport расстроен назначением Алексея Шпилевского в «Пари НН».

«Честно говоря, до последнего не верилось в такой вариант развития событий.

Алексей Шпилевский сменил Виктора Гончаренко в Нижнем Новгороде.

«Пари НН» вместо «Ариса» – Алексей, конечно, сам знает, где ему лучше, однако чисто по-болельщицки все же хотелось продолжения карьеры в Европе», – написали бывшие журналисты «Прессбола», ведущие канал.